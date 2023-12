A atriz portuguesa Carmen Santos vai ser distinguida com o Prémio Bárbara Virgínia, que se destina a homenagear mulheres que se destacam no cinema português, numa cerimónia a decorrer no dia 19 de janeiro, na Cinemateca Portuguesa, em Lisboa.

O anúncio foi feito hoje pela Academia Portuguesa de Cinema, promotora do prémio, que sublinha a “carreira brilhante” de Carmen Santos, desenvolvida desde a sua estreia no cinema, em 1977, no filme de Manoel de Oliveira “Amor de Perdição”.

Nascida em Lisboa em 1946, Carmen Santos licenciou-se em Filologia Germânica pela Faculdade de Letras de Lisboa, tendo-se estreado como atriz nos palcos do teatro universitário, onde se destacou na interpretação de “Eh! Lá Fora!”, de Willliam Saroyan, no Cénico de Direito, sob a direção de Fernando Gusmão.

Terminada a formação universitária, Carmen Santos trabalhou em diversas áreas, como publicidade e ensino, enquanto manteve a sua atividade como atriz no teatro amador, no teatro radiofónico e em algumas participações na televisão.

Em 1975, decidiu profissionalizar-se como atriz, ingressando nos Bonecreiros, sediados na Casa da Cultura da Zona Oriental de Lisboa, onde interpretou quatro peças, de 1975 a 1977, ano em que se estreou no cinema com o realizador Manoel de Oliveira.

“A partir dessa altura, Carmen Santos desenvolveu uma carreira brilhante enquanto atriz, que conta com quase 50 anos", tendo passado "pelo teatro, cinema e televisão”, assinala a academia.

O Prémio Bárbara Virgínia foi instituído pela Academia Portuguesa de Cinema em 2015, para homenagear mulheres que se destacaram no cinema português.

Nas edições anteriores, o prémio foi atribuído a Leonor Silveira, Laura Soveral, Teresa Ferreira, Júlia Buisel, Solveig Nordlund, Maria Gonzaga e Regina Pessoa.