Kristen Stewart vai ser a presidente do júri internacional da 73.ª edição do festival de cinema de Berlim, anunciou hoje a organização.

"Jovem, brilhante e com um carreira impressionante, Kristen Stewart é a ponte perfeita entre os EUA e a Europa. De Bella Swan à Princesa de Gales, ela deu vida a personagens eternas e é uma das atrizes mais talentosas e multifacetadas da sua geração", destacaram em comunicado os diretores do festival Mariette Rissenbeek e Carlo Chatrian.

Aos 32 anos, Kristen Stewart é a mais jovem presidente do júri que vai atribuir o Urso de Ouro na história do evento, batendo Gong Li, que tinha 34 anos quando desempenhou essa função na 50ª edição, em 2000.

Revelação ao lado de Jodie Foster em "Sala de Pânico", de David Fincher, em 2002, e com popularidade mundial graças à saga "Twilight" entre 2008 e 2012, foi nomeada pela interpretação da Princesa Diana em "Spencer" na mais recente cerimónia dos Óscares.

O percurso da atriz conta ainda com a participação em filmes como "As nuvens de Sils Maria" (2014) e "Personal Shopper" (2016), de Olivier Assayas, "A branca de neve e o caçador" (2012), de Rupert Sanders, ou o mais recente "Crimes do Futuro" (2022), de David Cronenberg.

Após estrear-se na realização com a curta-metragem "Crickets", apresentada no Festival de Veneza em 2020, está a preparar a sua primeira longa-metragem, uma adaptação do livro "The Chronology of Water", de Lidia Yuknavitch.

A 73.ª edição do Festival de Cinema de Berlim decorrerá de 16 a 26 de fevereiro de 2023 e atribuirá o Urso de Ouro de Honra a Steven Spielberg , que apresentará o seu mais recente filme, "Os Fabelmans", inspirado na sua adolescência e primeiros anos enquanto realizador.