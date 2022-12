Os 192 minutos de "Avatar: O Caminho da Água" têm dado que falar, mas podiam ter sido mais 10: o realizador James Cameron cortou algumas cenas de violência com armas.

"Cortei cerca de 10 minutos do filme na parte da ação das armas de fogo. Queria livrar-me de alguma da fealdade, encontrar um equilíbrio entre o bom e o mau", contou numa entrevista à revista Esquire.

"Claro que tem de se ter conflito. Violência e ação são a mesma coisa, dependendo de como se olha para isso. Este é o dilema de qualquer cineasta de ação e sou conhecido como um cineasta de ação", acrescentou.

"Avatar: O Caminho da Água"

Num ponto anterior da entrevista, Cameron disse que olha para alguns dos filmes da sua carreira e não sabe se os faria se fosse agora.

"Não sei se gostaria de fetichizar a arma no nosso mundo atual, como fiz há mais de 30 anos em alguns filmes do 'Exterminador Implacável'. O que está a acontecer com as armas na nossa sociedade dá-me a volta ao estômago", refletiu.

O realizador chega a mostrar-se satisfação por não estar a viver nos EUA: "Estou contente por viver na Nova Zelândia, onde simplesmente baniram há dois anos todas as armas de assalto e semiautomáticas, duas semanas depois daquele horrível ataque na mesquita [em Christchurch]".

"Avatar: O Caminho da Água" é o filme mais visto nos cinemas a nível mundial, já arredando 955 milhões de dólares nas bilheteiras.