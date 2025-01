O primeiro "Avatar" de 2009 tinha 162 minutos e em maio de 2022, James Cameron deixava um aviso: não queria ouvir as pessoas a "choramingar" sobre a duração de "Avatar: O Caminho da Água", que chegaria aos 192 minutos.

A razão? "As pessoas sentam-se e fazem maratonas [televisivas] durante oito horas... [...] Deixem-me em paz. Vi os meus filhos a sentarem-se e consumirem cinco episódios de uma hora de seguida", desabafava à revista Empire.

Passados quase três anos, o realizador disse à mesma revista de cinema britânica que está satisfeito com o atual estado da pós-produção da sequela "Avatar: Fire and Ash", revelando que está numa fase mais adiantada do que o segundo filme para cumprir a data prevista de estreia: 18 de dezembro em Portugal.

E deu a entender que serão mais de três horas de duração.

"Acho que está numa forma forte. Duplicámos o número de tomadas finalizadas nesta fase do campeonato em relação ao segundo filme e ambos têm aproximadamente a mesma duração", esclareceu.

E acrescentou: "Portanto, isso coloca-nos bem à frente dos prazos, o que é algo que, sinceramente, nunca experimentei antes", descrevendo que o processo é “um pouco menos de pesadelo. Estamos a chegar ao ponto em que estamos realmente a ficar bons nisto.”

Após os dois primeiros filmes apresentarem Pandora, o realizador contou que terceiro aprofundará a complexidade da narrativa. Segundo a descrição oficial, haverá conflitos intensos, explorando o lado mais sombrio da terra dos Na’vi, com um elenco que junta Sam Worthington, Zoë Saldaña, Kate Winslet, Sigourney Weaver, Jemaine Clement, Matt Gerald, David Thewlis, Edie Falco, Cliff Curtis e Oona Chaplin.

Em 2022, James Cameron não fez nenhuma recomendação especial para os espectadores aguentarem três horas sentados numa sala de cinema, mas deixou a sugestão: "Aqui está a grande mudança de paradigma social que precisa acontecer: não faz mal levantar-se e ir fazer xixi".