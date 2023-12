Christopher Nolan elege o "Oppenheimer" como o filme de maior sucesso da sua carreira.

O filme estreou no verão e arrecadou mais de 951 milhões de dólares a nível mundial, formando com "Barbie" um gigantesco fenómeno cultural que ficou conhecido por "Barbenheimer".

Um defensor ferrenho da experiência de ver filmes no grande ecrã, o cineasta britânico acha que o sucesso do seu filme sobre o cientista que foi decisivo na criação da bomba atómica é um sinal da vitalidade do setor.

"Acabei de fazer um filme de três horas sobre Robert Oppenheimer, com classificação etária para adultos e metade a preto e branco – e fez mil milhões de dólares. Claro que acho que os filmes [no grande ecrã] estão muito bem", disse Nolan numa entrevista à revista britânica de cinema Empire.

"O que é de loucos é que é literalmente o filme de maior sucesso que já fiz", acrescentou.

Aprofundando o tema, notou: "Ando a fazer isto há 20 anos e, na Grã-Bretanha, é o meu filme mais rentável. Portanto, sinto-me muito bem sobre o estado da indústria do cinema baseado na minha experiência. Mas também baseado em ver outros filmes a tornarem-se sucessos, a ver os espectadores a regressar".

Eleito um dos dez filmes do ano do American Film Institute e nomeado para oito Globos de Ouro e treze Critics' Choice Movie Awards, "Oppenheimer" é um dos mais fortes candidatos na temporada de prémios que culminará nos Óscares a 10 de março de 2024.

TRAILER "OPPENHEIMER".