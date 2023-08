Foi divulgado o vídeo com os bastidores dos ensaios e da rodagem do momento icónico do filme.

Ele é apenas o Ken e "em qualquer outro lugar seria um 10"... "I'm Just Ken" ("Eu sou apenas o Ken", em tradução literal) é o delirante e desconcertante momento musical de Ryan Gosling que se tornou um fenómeno dentro do fenómeno que é "Barbie". A assinalar um mês nos cinemas, foi divulgado o vídeo com os bastidores dos ensaios e da rodagem do momento icónico, com aparições da realizadora Greta Gerwig e muitos outros. Não são poucos os que esperam ou até "exigem" ver o tema nomeado para os Óscares e interpretado na cerimónia pelo ator rodeado dos outros Ken... Um "teaser" de "I'm Just Ken" lançado a 10 de julho, a menos de duas semanas da estreia, abriu ainda mais o apetite para o filme que, com 1,279 mil milhões de dólares de receitas de bilheteira a nível mundial, caminha a passos rápidos para ultrapassar "Super Mario" e tornar-se o maior sucesso dos cinemas de 2023, sem se deslumbrar já concorrência capaz de destronar a boneca da Mattel. VEJA O VÍDEO.