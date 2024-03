Ryan Gosling colocou de pé as estrelas do Dolby Theatre logo no primeiro minuto de "I´m Just Ken".

Os produtores da cerimónia não esconderem que a presença do ator a interpretar pela primeira vez em direto a balada poderosa sobre o frágil ego masculino de "Barbie" era uma das grandes apostas para a 96.ª cerimónia dos Óscares.

A promessa que fizeram foi de uma "coisa em grande" e o momento não desiludiu, com uma das maiores apresentações de sempre de uma canção nos Óscares: Gosling com um fato cor de rosa e óculos escuros, novamente em registo Ken, acompanhado em palco por Mark Ronson, Slash e dezenas de 'Ken' a dançar, incluindo dois do filme: Simu Liu e Kingsley Ben-Adir.

