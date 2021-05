O filme "Batgirl" foi confiado Adil El Arbi e Bilall Fallah, a dupla de realizadores que deu nova vida à saga "Bad Boys", confirmou a imprensa especializada americana.

Após "Bad Boys Para Sempre", um dos últimos e poucos sucessos de bilheteira de 2020, estreando antes da pandemia fechar cinemas praticamente em todo o mundo, a dupla de realizadores belgas era muito cobiçada pelos estúdios de Hollywood, incluindo a Marvel, onde dirigiram um episódio da ainda inédita série para o Disney+ "Ms. Marvel".

Inicialmente anunciado como fazendo parte da estratégia da extensão no cinema dos super-heróis da DC Comics, como aconteceu com Mulher-Maravilha e Aquaman, "Batgirl" destina-se agora exclusivamente à plataforma de streaming HBO Max.

O argumento está pronto e é da autoria de Christina Hodson, que escreveu para estúdio "Birds of Prey" e "The Flash", atualmente em rodagem.

Nos 'comics', a personagem teve várias versões, mas a mais proeminente e que vai estar no filme é Barbara Gordon, a filha do comissário da cidade de Gotham.

Apesar da personagem ter 'nascido' em 1967, tornando-se uma das super-heroínas mais populares do mundo, apenas apareceu no cinema como secundária no desastroso "Batman & Robin" (1997), onde era interpretada por Alicia Silverstone, e como secundária na animação "Lego Batman: O Filme" (2017), com a voz de Rosario Dawson.

Uma outra versão de Barbara Gordon também fará a sua estreia na terceira temporada da série "Titans".

Em março 2017, foi anunciado que "Batgirl" teria como realizador, argumentista e produtor Joss Whedon, que esteve à frente de "Os Vingadores" (2012) e "Vingadores: A Era de Ultron" (2015) para a Marvel, e criou as séries de culto "Buffy, Caçadora de Vampiros", "Firefly", "Angel" e "Dollhouse".

Em abril de 2018, foi anunciado que abandonava o projeto, alegadamente por não ter conseguido encontrar uma história satisfatória. No entanto, a decisão surgiu poucos meses após ter substituído Zack Snyder em "Liga da Justiça", de onde transpareceram publicamente relatos de comportamentos abusivos a partir de julho de 2020.