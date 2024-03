Foi divulgado o primeiro trailer de “Bad Boys 4”, que também revela o título oficial: “Bad Boys: Ride or Die”, que será "Bad Boys: Tudo ou Nada" em Portugal.

Com estreia nos cinemas a 6 de junho, Will Smith e Martin Lawrence estão de volta como os detetives da polícia Mike Lowrey e Marcus Burnett, 29 anos após o primeiro "Os Bad Boys", que lançou a saga com sequelas em 2003 e 2020.

Entre a ação e a comédia, as primeiras imagens concentram-se na dupla em fuga e confirmam os rumores sobre o regresso de Jacob Scipio como Armando Aretas, o filho de Mike revelado como um dos vilões de"Bad Boys Para Sempre", e ainda de Joe Pantoliano em 'flashback' como o Capitão Conrad Howard: a tentativa de limpar o seu nome de acusações de corrupção lança a nova história.

"Neste verão, os Bad Boys favoritos de todos estão de volta com a icónica mistura de ação eletrizante e comédia sem limites, mas desta vez com uma reviravolta: a dupla de Miami está agora em fuga", revela a sinopse.

TRAILER LEGENDADO.



Do terceiro filme regressam ainda Vanessa Hudgens, Paola Núnez e Alexander Ludwig. As novidades principais no elenco são Ioan Gruffudd e Eric Dane.

"Bad Boys: Tudo ou Nada" será um teste importante sobre o impacto comercial de Will Smith: trata-se do primeiro filme para os cinemas desde a famosa agressão a Chris Rock na cerimónia dos Óscares de 2022.

Atrás das câmaras, outro teste importante: está de volta a dupla belga de realizadores Adil El Arbi e Bilall Fallah, que deu nova vida à saga depois dos dois primeiros filmes de Michael Bay, mas neste intervalo de quatro anos esteve envolvido em "Bat Girl", que a Warner Bros. cancelou após o fim da rodagem em 2022.