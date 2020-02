"Déjà vu" outra vez: Bill Murray trouxe de volta a sua personagem de "O Feitiço do Tempo" num anúncio para o Super Bowl com muita nostalgia e já milhões de visualizações.

No clássico de 1993, Bill Murray era Phil Connors, um cínico e amargo apresentador de boletim meteorológico encarregue de cobrir a história de uma marmota capaz de prever o tempo. Como é o quarto ano consecutivo que cobre a mesma história, não se esforça minimamente para ocultar o desagrado, mas ao acordar no dia a seguir, descobre que é outra vez o 'Dia da Marmota' e no seguinte também, e a história repete-se um dia e outro...

Com a autorização do estúdio Sony, os direitos da canção de Cher com que Phil Connors acordava às seis da manhã, o mesmo local da rodagem (Woodstock, Illinois) e ainda trazendo também de volta os atores Stephen Tobolowsky (Ned Ryerson) e o próprio irmão de Bill Murray, Brian Doyle Murray (era ele que lia as previsões da marmota), o anúncio para a marca Jeep reproduz meticulosamente as cenas e o espírito do filme.