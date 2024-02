O longo jogo do Super Bowl, a final do campeonato de futebol americano, tornou-se no programa mais visto de sempre da história da televisão nos Estados Unidos.

De acordo com a Nielsen e Adobe Analytics, citadas pela revista Times, o jogo entre o Kansas City Chiefs e os San Francisco 49ers, na noite de domingo, dia 11 de fevereiro, foi acompanhado por uma média de 123,4 milhões de espectadores na televisão e nas plataformas de streaming.

As audiências do Super Bowl registaram um aumento de 7% em relação a 2023. No ano passado, a transmissão foi vista por 115 milhões de pessoas.

Segundo a revista Times, a transmissão no canal CBS foi vista por 120 milhões de espectadores, batendo o recorde de 2016 (112,34 milhões).

O efeito Taylor Swift poderá ter ajudado a conquistar novos públicos. A cantora norte-americana não faltou ao jogo para apoiar o seu namorado Travis Kelce, atleta do Kansas City Chiefs.

Nas redes sociais, a presença da artista no estádio foi um dos assuntos mais comentados.