Björk voltará a trabalhar como atriz no filme "The Northman" [O Nórdico, em tradução livre].

A artista islandesa de 54 anos causou sensação com o polémico "Dancer in the Dark", de Lars von Trier, que lhe valeu o Prémio de Melhor Atriz no Festival de Cannes em 2000, mas o último trabalho na representação foi no experimental "Drawing Restraint 9", de 2005.

Segundo a imprensa especializada, a produção de "The Northman" já começou na semana passada na Irlanda.

O argumento é co-escrito pelo poeta e romancista islandês Sjón com o realizador Robert Eggers, o mesmo da recente sensação "O Farol", um "thriller" psicológico a preto e branco com Willem Dafoe e Robert Pattinson.

A história anda à volta de uma vingança na era dos Vikings, na passagem para o século X. O papel de Björk é descrito como o "The Slavic Witch" [A Bruxa Eslava, em tradução livre].

Ao seu lado estará um impressionante elenco: Willem Dafoe, Nicole Kidman, Alexander Skarsgård, Ethan Hawke, Anya Taylor-Joy e ainda Claes Bang.

O filme ainda não tem anunciada a data de estreia.