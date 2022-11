A Marvel Studios escolheu Yann Demange para dar um novo rumo à sua nova versão de "Blade" com Mahershala Ali como o caçador de vampiros após a saída imprevista do primeiro realizador, avançou a imprensa americana.

Com 45 anos, o realizador franco-argelino, que se identifica principalmente como natural de Londres, para onde a família se mudou quando tinha dois anos, é um dos talentos mais promissores do cinema britânico.

Após se fazer notar pelas aclamadas séries "Dead Set" (2008) e "Top Boy" (2011), chamou as atenções da indústria com o primeiro filme, o premiadíssimo drama "'71" (2014), que também revelou o ator Jack O'Connell no papel de um soldado britânico que se perde do seu esquadrão na sequência de uma intervenção nas ruas de Belfast, durante um motim, em 1971, um dos anos mais conturbados na história da Irlanda do Norte.

À direita, Yann Demange com o ator Jack O'Connell, a 7 de fevereiro de 2014

Fez um segundo filme, "White Boy Rick" (2018), com Matthew McConaughey e Richie Merritt.

A escolha de Yann Demange surge após "Blade" se tornar um problema inesperado na máquina bem oleada da Marvel: Bassam Tariq desistiu de ser o realizador no final de setembro, a poucas semanas do início oficial da rodagem, marcada para o início de novembro em Atlanta.

Ligado a "Blade" desde o verão de 2021 tanto como realizador como argumentista, o realizador norte-americano de origem paquistanesa saiu oficialmente por "sistemáticas mudanças na agenda da produção".

Pela mesma altura da saída, Jeff Sneider, da reputada newsletter The Ankler, partilhava nas redes sociais que tinha ficado a saber que o argumento tinha cerca de 90 páginas e precisamente duas cenas de ação fracas.

A mensagem avançava ainda que Mahershala Ali, vencedor de dois Óscares, estaria "bastante frustrado" com o processo e constava que havia um menor acompanhamento ou envolvimento do presidente da Marvel Studios Kevin Feige (com a expansão pelas séries para o Disney+, o estúdio está a produzir em média oito projetos por ano).

Um reconhecimento implícito dos problemas para um projeto que era para ter começado a ser rodado este mês é o anúncio da contratação para escrever um novo argumento de Michael Starrbury, da série "Legends of Chamberlain Heights".

Os atrasos levaram a Marvel a mudar a estreia de "Blade" de 3 de novembro de 2023 para 6 de setembro de 2024, e a alterar as datas de outros filmes do Universo Cinematográfico. A rodagem deverá arrancar no próximo ano em Atlanta.