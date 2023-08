Foi um fim de semana de contrastes para a estreia nos cinemas dos EUA e Canadá de "Blue Beetle", o mais recente filme de super-heróis e o primeiro com um protagonista latino.

A produção da DC Studios/Warner Bros. ficou em primeira lugar nas bilheteiras entre sexta-feira e domingo e até destronou "Barbie", a rainha cor de rosa das bilheteiras durante quatro semanas.

Mas a sua receita estimada de 25,4 milhões de dólares (23,34 milhões de euros à taxa de câmbio do dia) foi "a menor estreia de super-herói da DC nesta era", com exceção do fracasso de bilheteira "Mulher Maravilha 1984", lançado durante a pandemia em dezembro de 2021.

Blue Beetle" tem como protagonista o ator norte-americano de 22 anos Xolo Mariduena - a estrela da série "Cobra Kai" que é descendente de mexicanos, cubanos e equatorianos - como um recém-licenciado cujo corpo é dominado pelo misterioso Escaravelho, que lhe dá poderes sobre-humanos.

O analista David A. Gross disse que, embora as vendas de bilhetes para "Blue Beetle" tenham sido apenas um terço da média dos novos filmes de super-heróis, as críticas têm sido boas e as perspetivas a nível internacional são fortes.

Já "Barbie", no seu quinto fim de semana, também da Warner, arrecadou mais 21,5 milhões de dólares (19,75 milhões de euros), "um grande resultado neste ponto da sua exibição nos cinemas", de acordo com a Variety. A comédia de fantasia da Warner Bros com Margot Robbie e Ryan Gosling já arrecadou 1,27 mil milhões de dólares em todo o mundo.

Em terceiro, também na sua quinta semana de exibição, ficou "Oppenheimer", da Universal, com 10,6 milhões de dólares (9,74 milhões de euros). O drama histórico de Christopher Nolan com um elenco de estrelas sobre as origens da primeira bomba atómica ultrapassou a marca de 700 milhões a nível global.

O quarto lugar foi para a animação da Paramount "Tartarugas Ninja: Caos Mutante", com 8,4 milhões de dólares (7,72 milhões de euros). O seu enorme elenco original de vozes inclui Maya Rudolph, Ayo Edebiri, John Cena, Jackie Chan, Ice Cube e Paul Rudd.

Em quinto lugar, ficou a nova comédia de cães falantes da Universal, "Rafeiros mas com Tomates!", com 8,3 milhões de dólares (7,63 milhões de euros), um aranque preocupante para um filme feito com um orçamento de 46 milhões de dólares.