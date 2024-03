Mais pessoas viram "Rebel Moon – Parte Um: A Menina do Fogo" do que "Barbie", apesar do primeiro ter recebido críticas muito negativas e o segundo ter sido o filme mais rentável de 2023, com 1,44 mil milhões de dólares, e estar nomeado para oito Óscares.

Foi assim que Zack Snyder defendeu durante uma entrevista no 'podcast' “The Joe Rogan Experience” a sua recente transição da carreira dos cinemas para o streaming, depois de ajudar a erguer o Universo Cinematográfico DC e dirigir filmes como "O Renascer dos Mortos", "300", "Watchmen".

Com a sequela a chegar em abril, o primeiro "Rebel Moon" teve um lançamento nos cinemas antes de ser lançado na Netflix em dezembro e, segundo o realizador, com mais impacto do que "Barbie".

Snyder fez as contas às quase 90 milhões de visualizações do seu filme no serviço e explicou que a Netflix assume sempre que são dois espectadores por visionamento.

"É esse o tipo de matemática. Se se pensar que o filme estivesse nos cinemas como modelo de distribuição, são cerca de 160 milhões de espectadores supostamente a ver, baseado nessa matemática. 160 milhões a 10 dólares o bilhete... [...] são 1,6 mil milhões de dólares. Portanto, mais pessoas provavelmente viram 'Rebel Moon' do que 'Barbie' no cinema, não é?", explicou.

O épico de ficção científica de Zack Snyder acompanha Kora (Sofia Boutella), uma estranha misteriosa que tem um acidente com a sua nave espacial nos confins do universo e descobre-se a defender os pacíficos aldeões que a acolheram do tirânico Império.

O projeto de paixão nasceu de uma rejeição da Lucasfilm às suas ideias para um novo "Star Wars" há cerca de uma década, levando o cineasta a seguir em frente e criar o seu próprio universo extenso e cheio de mitologia, generosamente financiado pela Netflix, que já anunciou um videojogo complementar e uma história em BD. Um filme de animação também está em andamento.

Na entrevista a Joe Rogan, o realizador mostrou-se encantado com o modelo de distribuição e o alcance da plataforma de streaming em comparação com os estúdios tradicionais: "É isto que é de loucos com a Netflix. É este o modelo de distribuição que criaram".

Snyder ainda deu a série documental “Formula 1: Drive to Survive” como outro exemplo desse poder.

"A Netflix é capaz de inserir algo na cultura popular com grande impacto, como um documentário sobre a Fórmula 1. De que outra forma se leva isso até às pessoas? É impossível. Lança-se nos cinemas, aparecem cinco pessoas. Literalmente cinco pessoas. Coloca-se na TV e é viso por 100 milhões. É de loucos", disse.

"É um modelo diferente… dá-se uma alternativa ao público”, resumiu, notando que permite que "mais coisas mais originais e esquisitas" possam existir.

"Rebel Moon — Parte 2: A Scargiver" será lançado a 19 de abril.

TRAILER LEGENDADO "REBEL MOON - PARTE 1".