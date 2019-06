A saga "007" decidiu usar artilharia pesada para lidar com a má publicidade que circula a rodagem do próximo filme.

Este sábado, as redes sociais oficiais partilharam uma fotografia de Daniel Craig claramente em forma (apesar da bota ortopédica) a empenhar-se a fundo no ginásio, como preparação para "a rodagem na próxima semana".

A produção do 25º filme da saga tem sido afetada por vários problemas.

Em maio, Daniel Craig caiu durante as filmagens na Jamaica e teve de ser operado por causa de uma rutura de ligamentos.

A rodagem foi temporariamente suspensa, mas já este mês uma explosão controlada que correu mal feriu uma pessoa e causou danos importantes nos estúdios Pinewood em Londres.

Os atrasos estão a causar outros problemas na produção: segundo o The Sun, a produção está a ver as agendas à procura de tempo para as cenas que conjunto de Craig e Rami Malek, o vilão do 25º filme.

Antes, o realizador Cary Fukunaga substituiu Danny Boyle, premiado com o Óscar por "Quem quer ser Milionário?", que saiu do projeto por "divergências criativas".

Esta mudança atrasou o início da rodagem e a estreia prevista para o outono de 2019, que passou para 9 de abril de 2020 a nível internacional.