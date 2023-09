O ator e realizador norte-americano Bradley Cooper conseguiu, valendo-se da grande semelhança física, ressuscitar o compositor Leonard Bernstein na sua biografia cinematográfica "Maestro", apresentada no sábado na mostra competitiva do Festival de Cinema de Veneza.

Multipremiado na temporada de 2018-19 por “Assim Nasce Uma Estrela”, Cooper tem conseguido manter um equilíbrio invulgar em Hollywood entre a sua carreira de ator de sucessos de bilheteira (“Sniper Americano”, “A Ressaca”) e obras autorais como "Maestro", co-produzida com Martin Scorsese e Steven Spielberg.

Cooper não esteve presente no Lido devido à atual greve dos atores em Hollywood, perdendo a ovação em pé do público durante sete minutos.

"Maestro" será lançada a 20 de dezembro na Netlix, após uma passagem pelos cinemas que ainda não se sabe se inclui Portugal.

Um génio complicado

Autor de sucessos como “West Side Story”, Leonard Bernstein foi a grande esperança americana para entrar no Olimpo da música clássica, mas também era um génio com uma vida amorosa complicada.

Embora fosse casado com a atriz Felicia Montealegre, Bernstein teve relacionamentos com homens ao longo da vida, o que colocou em risco a sua vida familiar.

O filme aborda diretamente essas relações e as tensões, não apenas com a sua esposa (interpretada por Carey Mulligan), mas com os seus filhos, que nunca souberam a verdade, revelou a filha mais velha, Jamie, durante a conferência de imprensa no Lido.

“Não sei por que meu pai negou tudo”, explicou Jamie Bernstein, que, em 2018, publicou um livro de memórias que inspirou em parte Bradley Cooper.

“Foi um processo longo para todos nós, que nos testou e confundiu”, admitiu.

A filha do compositor ficou entusiasmada e muito comovida com o filme.

“Nunca pensámos que Bradley se esforçaria tanto para manter a autenticidade” da personagem, explicou.

"Na realidade, é uma história de amor, a dos nossos pais", acrescentou.