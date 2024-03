Quando Kazu Hiro começou a praticar maquilhagem na adolescência, um rosto destacava-se nas revistas: Leonard Bernstein.

Quatro décadas depois, o artista fecharia um ciclo na sua ilustre carreira com "Maestro", um trabalho que o colocou na disputa por outro Óscar.

"Leonard Bernstein foi uma grande inspiração quando era criança", disse Hiro à France-Presse.

"Sempre que criava um rosto, precisava de uma fotografia de referência. Naquela época, sem internet, tinha que ir à livraria para comprar revistas. E ele aparecia em todas", recorda.

Pouco depois, na sua cidade natal, Kyoto, Hiro viu o músico num documentário.

"As suas palavras realmente inspiraram-me e pensei que gostaria de trabalhar, um dia, num filme sobre Leonard Bernstein", contou.

A oportunidade chegou pelas mãos de Bradley Cooper, que dirigiu, coescreveu e protagonizou "Maestro", drama imerso no casamento do diretor de orquestra e compositor com a atriz Felicia Montealegre.

Para o caracterizador "foi realmente um projeto apaixonante porque Bradley e eu temos um grande apreço por Leonard Bernstein. Foi muito significativo para nós representá-lo nesta história".

"Foi como o projeto perfeito que, de alguma forma, esperei nos últimos 36 anos", acrescenta.

Hiro nasceu no Japão, onde aprendeu de maneira autodidata a arte de transformar características faciais usando o seu próprio rosto. Progrediu rapidamente e mudou-se para os EUA nos anos 1990, tornando-se um dos artistas mais requisitados na indústria cinematográfica.

Trabalhou em dezenas de filmes de sucesso, como "The Grinch" (2000), no qual Jim Carrey foi caracterizado como a personagem do escritor Dr. Seuss, e "O Professor Chanfrado 2", protagonizado por Eddie Murphy.

Em 2012, com mais de duas décadas de carreira e duas nomeações para os Óscares, com "Norbit", novamente com Eddie Murphy, e "Click", com Adam Sandler, Hiro reformou-se para se dedicar à escultura.

No entanto, alguns projetos trouxeram o profissional de volta a Hollywood: em 2017, Gary Oldman foi transformado em Winston Churchill no sucesso "A Hora Mais Negra" e em 2019 participou em "Bombshell: O Escândalo", no qual Charlize Theron tornou-se na apresentadora de televisão Megyn Kelly.

Ambos os trabalhos pós-reforma lhe renderam as suas primeiras estatuetas da Academia.

O pedido de Cooper não é indispensável apenas pelo seu vínculo emocional, mas também por lhe render a quinta nomeação.

"Perfeccionistas"

Hiro e Cooper encontraram-se pela primeira vez em 2020 para discutir como trazer Bernstein de volta à vida e retratá-lo ao longo dos 50 anos abordados pelo argumento.

O artista dividiu esse período em cinco fases. Primeiro iria rejuvenescer Cooper, agora com 49 anos, para depois, de forma progressiva, envelhecê-lo.

Os preparativos para as filmagens demoraram mais do que o previsto, em parte devido à pandemia, mas também devido à complexidade do projeto.

A praticidade é o elemento mais importante quando se trata de filmar diariamente, acrescentou Hiro.

A fase "mais jovem demorou cerca de duas horas e meia. Depois, a fase do meio era de cerca de três horas, e a última fase de cerca de cinco horas, porque tínhamos que cobri-lo da cabeça aos pés".

"Os dois são um pouco perfeccionistas", indicou o artista de 54 anos.

"Difícil"

Mas "Maestro" trouxe outro tipo de desafio para Hiro.

Quando a Netflix divulgou as primeiras imagens do filme no ano passado, o filme e Cooper, especificamente, foram alvo de críticas devido ao uso de uma prótese nasal para tornar parecidas as características do ator ao falecido compositor judeu.

Hiro afirmou que foi um momento "difícil".

"Isso realmente deixou-me confuso", disse. "Demorou algum tempo para eu digerir", reconhece..

"Tínhamos tanto respeito por Leonard Bernstein. E acontece que ele tinha este nariz. Portanto, isso era uma parte importante", explicou.

Hiro, que dedicou inúmeras horas a analisar as características do compositor, recebeu manifestações de músicos e conhecidos de Bernstein apoiando a semelhança de Cooper com a sua personagem: "parecia-se exatamente como o Lenny".

"E isso provou que o nosso objetivo foi cumprido", diz agora.

Hiro e a sua equipa concorrem à estatueta de Melhor Caracterização na cerimónia de 10 de março, onde concorrem ainda os artistas de "Pobres Criaturas", "Oppenheimer", "A Sociedade da Neve" e "Golda".