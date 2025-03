Nik Dodani e Brandon Flynn são os protagonistas de "The Parenting", da Max. O filme, que conta também com Dean Norris, Brian Cox, Edie Falco, Lisa Kudrow, Parker Posey e Vivian Bang, estreou-se na passada quinta-feira, dia 13 de março.

A longa-metragem segue o casal Rohan (Nik Dodani) e Josh (Brandon Flynn), que organizam um fim de semana para apresentar os seus pais. À medida que as tensões começam a aumentar entre os mais tradicionais Sharon (Edie Falco) e Frank (Brian Cox) e os tranquilos Liddy (Lisa Kudrow) e Cliff (Dean Norris), as famílias depressa se apercebem de que a casa que alugaram — gerida pela excêntrica residente local Brenda (Parker Posey)— é assombrada pela presença de um poltergeist de 400 anos.

Apesar da cumplicidade entre o casal, Rohan tenta que Josh não conte tudo aos seus pais - especialmente que deixou o trabalho para se dedicar à música.

Ao SAPO Mag, Brandon Flynn conta que costuma criar playlists para preparar as personagens e, desta vez, não foi excepção: "Crio playlists com o tipo de música que talvez a personagem ouvisse. Neste caso, até as roupas do Josh, o verniz nas unhas... queria que fosse o tipo de pessoa que adora Harry Styles e que se inspira na sua música", revela.

"Para o Josh, isso [a carreira na música] era como um caminho definitivo. Isso acabou por influenciar a forma como eu cantava. E foi muito divertido", acrescenta o ator.

