Bryan Cranston revelou que tenciona reformar-se em 2026, quando fizer 70 anos.

Conhecido pelas séries "A Vida é Injusta" e principalmente por "Breaking Bad" ("Ruptura Total"), que o catapultou para uma fama estratosférica e uma carreira de sucesso no cinema, o ator norte-americano revelou os planos para compensar os sacrifícios pela sua carreira feitos pela esposa Robin Dearden, com quem casou em 1989.

"Mais uma vez quero mudar o paradigma. Nos últimos 24 anos, a Robin levou a sua vida a aguentar-me. Tem sido a acompanhante, tem sido a esposa de uma celebridade. Tive que girar e ajustar a sua vida com base na minha. Ela tem uma vantagem tremenda com isso, mas estamos desequilibrados. Quero nivelar isso. Ela merece isso", explicou numa entrevista à edição britânica da revista GQ.

Mas os planos não são apenas o da retirada artística, mas também da carreira empresarial e dos olhares do público: tenciona vender a sua metade da marca de bebida alcoólica "Dos Hombres", que fundou com Aaron Paul, o colega e amigo de "Breaking Bad".

O plano da mudança radical do casal passa por viver fora dos EUA, provavelmente na França, durante pelo menos seis meses e seguir a partir daí, morando numa aldeia pequena, aprender o idioma, cozinhar e cultivar uma horta.

"Quero ter essa experiência. Quero fazer passeios de um dia e acender o fogo na lareira e beber vinho com novos amigos e não ler argumentos. Não vai ser do género 'Oh, irei ler e ver o que vou fazer'. Não, é uma pausa. É um stop. Não vou ficar a pensar em [trabalho]. Não vou atender o telefone", promete sobre o plano de reforma.