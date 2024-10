Um 'thriller' que propõe uma nova abordagem sobre a conspiração à volta do assassinato do presidente norte-americano John F. Kennedy (1963) cativou três vencedores dos Óscares (Al Pacino, Jessica Chastain, Brendan Fraser) e um nomeado que foi também ganhou vários prémios com a série "Breaking Bad" e no teatro (Bryan Cranston).

O luxo repete-se atrás das câmaras, com Barry Levinson, realizador que ganhou as estatuetas douradas com "Rain Man - Encontro de Irmãos" (1988).

A rodagem deve arrancar no início de 2025 na cidade de Boston.

Segundo a apresentação oficial, o argumento inspirado em pessoas que existiram, da autoria de Levinson e do dramaturgo e cineasta David Mamet com Sam Bromell (que ajudou a escrever "Elvis"), centra-se na famosa jornalista Dorothy Kilgallen (Chastain), que suspeitava que Lee Harvey Oswald não agiu sozinho em Dallas e usou a sua fama e poder de influência para procurar o verdadeiro assassino, o que a colocou em colisão com poderes que prefeririam que ela e a história desaparecessem, desde a CIA ao FBI e os chefes da máfia.

“Dorothy Kilgallen foi a primeira mulher jornalista na área criminal na América. Foi a única mulher a cobrir o caso JFK. A única jornalista a falar com Jack Ruby [que matou Oswald]. Com fontes secundárias da Comissão Warren [que investigou o assassinato de Kennedy], começou a juntar peças como mais ninguém fez. Morreu em circunstâncias muito suspeitas, mas nunca investigadas”, destacou Levinson no comunicado oficial.

Além do trabalho como jornalista, Kilgallen era uma das mulheres mais famosas nos EUA por entrar semanalmente durante muitos anos na casa dos espectadores pela participação no concurso "What's My Line?": a morte a 8 de novembro de 1965, aos 52 anos, descrita oficialmente pelas autoridades como provavelmente acidental em resultado da combinação de álcool e medicamentos, teve impacto nacional e 2600 pessoas estiveram no funeral, incluindo muitas mediáticas.

Muitos episódios estão disponíveis no YouTube, incluindo o último em que participou, transmitido a 7 de novembro, e o primeiro em que foi homenageada, a 14 de novembro.