A empresa disse que deseja estar em "comunicação direta com a sua extraordinária base de acionistas individuais entusiastas e apaixonados", que soma cerca de três milhões, para os quais anunciou o lançamento do programa "AMC Investor Connect".

Os acionistas da AMC que se inscreverem "receberão uma grande embalagem de pipocas para consumir este verão, quando assistirem a um filme num cinema da AMC nos Estados Unidos", disse a empresa.

A AMC Entertainment tem sido um exemplo proeminente da surpreendente tendência de investimento de 2021, que viu ações selecionadas dispararem após uma campanha orquestrada por investidores no Reddit.

Alguns observadores citaram esse movimento como um exemplo de "exuberância irracional", um termo que se refere a uma possível sobrevalorização do mercado de ações ou a uma bolha financeira.

O fenómeno também impulsionou recentemente a empresa de videojogos GameStop.

Além das pipocas, outros benefícios do programa incluem promoções em itens com desconto, convites para sessões especiais e comunicações do CEO Adam Aron.

A iniciativa surge num momento em que os cinemas procuram atrair clientes após o devastador ano de 2020 devido à pandemia de COVID-19.

A esperança agora está focada em vacinas contra o coronavírus, reavivando o interesse em assistir a filmes no grande ecrã.

"Muitos dos nossos investidores mostraram apoio e confiança na AMC", disse Aron num comunicado à imprensa.

"Pretendemos comunicar-nos com esses investidores com frequência e, de tempo a tempo, oferecer-lhes benefícios especiais nos nossos cinemas."

A AMC, que administra 950 cinemas em todo o mundo, perdeu 4,6 mil milhões de dólares no ano passado.

As ações da AMC subiram cerca de 25%, para 39,96 dólares, nas operações da manhã.