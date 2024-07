O estúdio Skydance Media e o grupo americano Paramount Global chegaram a um acordo de fusão e os acionistas do primeiro assumirão o controlo da nova empresa através de um investimento de mais de oito mil milhões de dólares (7,38 mil milhões de euros).

O anúncio, num comunicado publicado na madrugada de domingo para segunda, ocorre após vários meses de negociações com a Paramount, que além dos estúdios de cinema e televisão Paramount, controla canais como CBS, MTV, Nickelodeon e Comedy Central, e o serviço de streaming Paramount+.

O grupo procurava um parceiro para competir com gigantes como Netflix, Disney e Amazon.

É um desafio maior para a Skydance Media, relativamente desconhecida do grande público, mas com grandes sucessos como alguns filmes da saga "Missão: Impossível", com a Paramount, que inclui no seu catálogo sagas como "Transformers", "Star Trek", "Top Gun", "Gritos", "Exterminador Implacável", "Tartarugas Ninja" ou "Um Lugar Silencioso".

No comunicado, o estúdio disse que “reposicionará a Paramount para melhorar a lucratividade, promover estabilidade e independência para os criadores e permitir mais investimentos em plataformas digitais de crescimento mais rápido”.

Os acionistas da Skydance comprarão a National Amusements, a holding que controla a Paramount, por 2,4 mil milhões de dólares (2,21 mil milhões de euros) em dinheiro.

A National Amusements possui menos de 10% do capital da Paramount, mas tem 77,4% dos direitos de voto.

Os investidores da Skydance, em particular a família Ellison, entre eles o cofundador da Oracle Larry e o seu filho, David, que dirige o estúdio, comprarão parte das ações restantes por 4,5 mil milhões de dólares (4,15 mil milhões de euros).

No final da operação, que deverá estar concluída no primeiro semestre de 2025, eles controlarão cerca de 70% das ações da nova entidade, segundo o comunicado.

O grupo de investidores, que inclui a RedBird Capital Partners, adicionará 1,5 mil milhões de dólares (1,38 mil milhões de euros) em dinheiro ao capital do novo grupo para reforçar o seu poderio financeiro.

O valor da nova empresa, que conservará o nome Paramount, chega, portanto, aos 28 mil milhões de dólares (25,83 mil milhões de euros).

A Paramount Pictures é um dos chamados “Big Five” dos estúdios de cinema, juntamente com Disney, Sony, Warner Bros e Universal.

Paramount e Warner são os únicos estúdios que estavam ativos sob o mesmo nome durante a era dourada de Hollywood na década de 1920, quando a indústria do cinema começava a ganhar relevância.