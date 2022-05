Cameron Diaz continua a ser uma estrela e sabe como dominar as atenções, apesar de não fazer um filme desde 2014 e ter assumido cinco anos depois que desistiu da carreira de atriz para ter uma vida longe dos olhares indiscretos do público.

Com uma legião considerável de fãs nas redes sociais (mais de 9,3 milhões), a atriz recriou com a sua conhecida boa disposição um dos momentos mais icónicos da sua carreira: a cena com Ben Stiller do "gel para o cabelo" da comédia "Doidos por Mary".

Num vídeo de um minuto partilhado na terça-feira, o sketch mostra a atriz a olhar com nostalgia para fotografias da comédia de 1998 no site Imdb (quebrando um "tabu" da indústria do entretenimento: é quase como uma estrela admitir que pesquisa o seu nome 'online') antes de receber dois amigos para um jantar.

Eles são o comediante Benito Skinner (conhecida nas redes sociais por Benny Drama) e o namorado, mas o primeiro, além de levar vinho da marca dela para o jantar, aparece à porta de casa exatamente como a sua personagem de "Doidos por Mary", do guarda-roupa ao tal "gel".

"Surpreendida" com a imagem extravagante à sua frente no início, Cameron Diaz depressa entra no espírito da brincadeira e o resultado, claro, tornou-se viral.