Cameron Diaz esteve dez anos sem fazer filmes e, dedicando-se exclusivamente aos dois filhos com o músico Benji Madden, chegou a anunciar a reforma artística em 2018.

Convencida pelo amigo Jamie Foxx a regressar para "De Volta à Ação", já disponível na Netflix, a atriz de 52 anos já deu sinais que vai continuar a trabalhar, mas acabaram os tempos das comédias românticas que a celebraram, como "O Casamento do Meu Melhor Amigo" (1998), "Doidos Por Mary" (1998) ou "O Amor não Tira Férias" (2006).

"Deixei a minha era das comédias românticas e estou agora na minha era das comédias das mães", confirmou em entrevista ao lado e Foxx na Capital Radio esta terça-feira.

"De Volta à Ação"

Na semana passada, Cameron Diaz indicou que voltará a fazer filmes de forma mais regular.

'Estou de volta graças ao Jamie [...] Se ia deixar a minha família durante dez horas por dia, queria que fosse com o homem mais talentoso da indústria", disse no programa The Graham Norton Show na sexta-feira.

"É um privilégio fazer filmes e temos todos muita sorte por fazê-lo. Que a porta ainda estivesse sequer aberta para mim após uma década foi espantoso", contou.

E recordou sobre os tempos em que esteve afastada de Hollywood: "Foram os dez melhores anos da minha vida. As pessoas faziam propostas e dizia não a tudo. E depois deixaram de perguntar. E fiquei livre para ser mãe, esposa, viver a minha vida que é tão adorável".

"Mas passados dez anos em que fez sentido para mim e para a minha família, pensei que é simplesmente um privilégio fazer isto", disse.

E reconheceu: "Se deixasse tudo isto ir embora, se não me voltasse a envolver outra vez, se deixasse passar esta boa vontade e o que construí ao longo de tanto tempo, a paixão que tenho por entreter as pessoas e fazer filmes em que as pessoas sorriem e rirem-se e divertirem-se, e as pessoas sentam-se nos cinemas e em casa e comovem-se, se não me volto a envolver nisso e dou uma oportunidade e participo, e estar grata por isso, seria uma tola".

"Portanto, disse simplesmente que talvez isto seja o início, talvez vá equilibrando ou simplesmente me atire de cabeça. Veremos, mas está aqui e estou muito grata por isso", concluiu.

