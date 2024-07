Passado o primeiro semestre de 2024, o burburinho sobre os possíveis candidatos aos Óscares parece mais silencioso do que o normal, revelam as publicações Variety e Deadline.

O consenso é que, seguindo a tradição, será preciso esperar pelas novidades dos festivais de Veneza, Telluride ou Toronto (e as estreias do que foi revelado em Cannes) para a corrida verdadeiramente ganhar força.

Embora seja raro que as estreias da primeira metade do ano tenham grande impacto nos Óscares, houve algumas exceções recentes entre os vencedores do Melhor Filme: "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo" era de março de 2022 e mesmo "Oppenheimer" estreou em julho de 2023 (tal como outro nomeado, "Barbie").

Mas a maioria dos analistas parece concordar que, de todas as estreias dos primeiros seis meses de 2024, apenas "Dune: Duna - Parte Dois", de Denis Villeneuve, lançado no final de fevereiro, emergiu como o candidato mais forte para Melhor Filme, seguindo o exemplo da "Parte Um" de 2021, que recebeu dez nomeações e ganhou seis estatuetas douradas.

O outro forte candidato do primeiro semestre chegou em junho e é “Divertida-Mente 2 (Inside Out 2)”, o primeiro filme este ano a passar os mil milhões de dólares nas bilheteiras, mas por agora considerado apenas uma presença certa para Melhor Longa-Metragem de Animação.

Se os estúdios fizerem uma campanha significativa para chamar a atenção na temporada de prémios, o Deadline aponta mais dois filmes que podem ter tração num ano com menos estreias por causa das greves de atores e argumentistas de Hollywood de 2023: o controverso "Guerra Civil", de Alex Garland, e "Challengers", de Luca Guadagnino.

Um ponto de interrogação é "Furiosa: Uma Saga Mad Max": a prequela de "Mad Max: Estrada da Fúria", que ganhou seis Óscares, foi um fracasso de bilheteira, mas terá sido recebido com muito entusiasmo pelos votantes nas sessões da Academia.

A partir daqui surgem apenas filmes que podem ambicionar aparecer noutras categorias, entre atores, argumento e categorias técnicas.

Trata-se de uma lista que inclui por exemplo "Histórias de Bondade", "Assassino Profissional", "The Bikeriders", "O Reino do Planeta dos Macacos", "Godzilla x Kong: O Novo Império", "I Am: Céline Dion" e as animações "O Panda do Kung Fu 4", "Ultraman: Ascensão" e "O Imaginário".