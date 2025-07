Passados os primeiros seis meses de 2025, que filmes têm hipóteses a sério de chegar à próxima cerimónia dos Óscares, que é só a 15 de março de 2026?

Os filmes que foram efetivamente lançados na América do Norte, não aqueles que passaram apenas por festivais como os de Sundance e Cannes e que só devem estrear comercialmente na segunda metade do ano.

Nos seus balanços e previsões, os meios especializados Variety, Deadline Hollywood e Gold Derby coincidem na resposta: só "Pecadores" ("Sinners" no original) se destacou como um claro e fortíssimo candidato às estatuetas douradas.

"O filme de época de Ryan Coogler, protagonizado por Michael B. Jordan e lançado a 18 de abril, mistura os géneros de gangsters e vampiros sobre dois irmãos gémeos que regressam das guerras entre gangues de Chicago para a sua pequena cidade natal no sul em busca de uma nova vida. É aclamado pela crítica (97% de aprovação no Rotten Tomatoes, com base em 375 avaliações) e pelo público (96% de aprovação no medidor 'popcorn' do RT). Arrecadar 278 milhões de dólares nos EUA e Canadá e 364 milhões a nível mundial até agora é uma raridade para um filme original que funciona a todos os níveis", destaca o Deadline.

Quais as nomeações? Melhor Filme, Ator para B. Jordan, possivelmente Ator Secundário (Delroy Lindo e ou o estreante Miles Caton) e Atriz Secundária (Hailee Steinfeld e ou Wunmi Mosaku), Realização e Argumento Original para Coogler, Banda Sonora, Canção (“I Lied To You”), Fotografia, Direção Artística, Guarda Roupa, Montagem, Som, Caracterização e Efeitos Visuais são as sugestões.

Já o Gold Derby diz que "não é uma questão de saber se o 'thriller' de vampiros de Ryan Coogler está no debate para uma nomeação para Melhor Filme, mas quantas outras nomeações acumulará no total" e citando a concorrência que ainda vai aparecer até ao fim do ano, destaca pelo menos as fortes candidaturas de B. Jordan, Fotografia, Direção Artística, Guarda Roupa, Banda Sonora e Caracterização.

As análises coincidem que não é invulgar surgirem poucos candidatos óbvios na primeira metade do ano e que 2023 foi uma anomalia, quando os futuros nomeados "Vidas Passadas" e "Barbie", além do vencedor "Oppenheimer", chegaram aos cinemas até à terceira semana de julho.

Dos filmes que já estrearam, a Variety ainda coloca "F1 - O Filme" em 10.º lugar numa possível corrida.

O Deadline concorda, notando que embora a super produção liderada por Brad Pitt não pareça o tipo de filme feito para a corrida a Melhor Filme, isso pode mudar com o sucesso da sua estreia no último fim de semana, como aconteceu com "Top Gun: Maverick": ambos partilham o realizador Joseph Kosinski e o realizador Jerry Bruckheimer). E acrescenta que, desde já, será um forte concorrente a nomeações e possíveis vitórias em Som e Montagem.

Em relação à primeira metade de 2025, o Gold Derby destaca ainda as possíveis nomeações para Melhor Caracterização de "28 Anos Depois", Efeitos Visuais para a versão em imagem real de "Lilo & Stitch", Longa-Metragem de Animação para "Elio", da Pixar, Argumento Original para "Sorry, Baby" (inédito em Portugal) e Michael Cera para Ator Secundário por "O Esquema Fenício", notando que "Mickey 17", o primeiro filme de Bong Joon Ho desde o triunfo de "Parasitas" nos Óscares na cerimónia de 2020, só pode ter esperança em Argumento Adaptado.

A produção independente "Sorry, Baby", realizada, escrita e protagonizada por Eva Victor, também surge nas melhores hipóteses de reconhecimento nos Óscares na lista do Deadline, que acrescenta uma segunda possível nomeação para Melhor Atriz, categoria onde também pode entrar a veterana da Broadway Kathleen Chalfant por "Sarah Friedland".

Entre a comédia romântica e o drama, "O Match Perfeito", de Celine Song e com Dakota Johnson, Pedro Pascal e Chris Evans, é apontado principalmente para a nomeação para Argumento Original.

Tudo condicionado pelos recursos financeiros dos respetivos estúdios para as campanhas para chamar a atenção dos votantes da Academia, que só "Pecadores" parece dispensar nesta altura do ano.