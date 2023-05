O Festival de Cannes termina esta segunda-feira os preparativos para uma edição recheada de estrelas de Hollywood, como Leonardo DiCaprio, Scarlett Johansson e Harrison Ford, assim como de cineastas veteranos, incluindo Martin Scorsese, Pedro Almodóvar e Ken Loach.

A passadeira vermelha do maior festival de cinema do mundo receberá na ceriménia de abertura na terça-feira os primeiros grandes nomes, incluindo Johnny Depp, que interpreta o rei Luís XV no filme francês "Jeanne du Barry" e que tenta virar a página após a longa batalha judicial por difamação com a ex-esposa Amber Heard.

Portugal surge representado na seleção oficial pela curta-metragem “As Filhas do Fogo”, de Pedro Costa, interpretada pelas cantoras Elizabeth Pinard, Alice Costa e Karyna Gomes.

Já na secção “Un Certain Regard” estreia-se “A Flor do Buriti”, da realizadora brasileira Renée Nader Messora e do português João Salaviza, rodado com o povo indígena Krahô, do Brasil.

Já o Brasil surge na disputa pela Palma de Ouro com o novo filme do realizador Karim Aïnouz ("A Vida Invisível", "Madame Satã", entre outros), que apresentará "Firebrand", uma coprodução internacional ambientada na Inglaterra de Henrique VIII, com Alicia Vikander e Jude Law.

A estrela Harrison Ford, de 80 anos, apresentará em Cannes o filme "Indiana Jones e o Marcador do Destino", no qual interpreta pela quinta vez (e última, segundo o ator) a famosa personagem.

E o também veterano Michael Douglas, de 78, receberá uma Palma de Ouro honorária pela sua carreira.

Outra estrela da mesma geração, Robert De Niro, 79, pode comparecer a Cannes, ao lado de Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio, para a estreia de "Killers of the Flower Moon", sobre uma série de assassinatos de indígenas na década de 1920 nos EUA.

O evento acontecerá sob fortes medidas de segurança, com mil agentes mobilizados na famosa cidade da Costa Azul francesa, em particular num contexto conturbado no país, marcado por grandes protestos contra a reforma da Segurança Social.

Recorde de realizadoras na disputa pela Palma de Ouro

Maïwenn

O cineasta espanhol Pedro Almodóvar exibirá, fora de competição, uma curta-metragem western e gay, "Strange Way of Life", com Ethan Hawke e Pedro Pascal, além de José Condessa entre os secundários.

O norte-americano Wes Anderson regressa a Cannes com o seu tradicional elenco de estrelas, que inclui Tom Hanks, Margot Robbie e Scarlett Johansson. Todos estão em "Asteroid City", filmado parcialmente na Espanha, sobre um encontro no deserto para observar fenómenos astronómicos.

Anderson é um dos 21 cineastas na competição pela Palma de Ouro, ao lado de grandes veteranos da mostra, começando pelo britânico Ken Loach, que aos 86 anos pode fazer história se vencer o Festival de Cannes pela terceira vez.

Também estão na disputa o italiano Nanni Moretti e o japonês Hirokazu Kore-Eda, outros vencedores da Palma de Ouro.

Sete filmes na mostra competitiva são dirigidos por mulheres, um recorde para Cannes. A italiana Alice Rohrwache e a francesa Catherine Corsini disputam o prémio máximo de Cannes pela terceira vez.

Apenas duas mulheres conquistaram a Palma de Ouro até hoje: a neozelandesa Jane Campion em 1993, com "O Piano" (prémio dividido com o filme "Adeus, Minha Concubina"), e a francesa Julia Ducournau, em 2021, com "Titane".

O júri, que anunciará os vencedores a 27 de maio, será presidido pelo sueco Ruben Östlund, vencedor da sua segunda Palma de Ouro no ano passado por "Triângulo da Tristeza", depois de "O Quadrado" em 2017.