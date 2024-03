Carminho não faltou à 96.ª cerimónia cerimónia dos Óscares, que decorreu na noite deste domingo, dia 10 de março, no Dolby Theatre, em Los Angeles. A fadista portuguesa participa em "Pobres Criaturas", filme de Yorgos Lanthimos que conquistou quatro estatuetas douradas.

Na sua conta no Instagram, a cantora portuguesa partilhou fotos da sua passagem pela passadeira vermelha e dos bastidores da cerimónia.

Veja a publicação:

"Pobres Criaturas", uma visão retrofuturista do mundo Bella Baxter, uma peculiar versão feminina de Frankenstein, chegou muito mais longe no palmarés do que apontavam as previsões, com um 'segundo lugar' e quatro Óscares em 11 nomeações.

Carminho tem uma breve participação neste filme, a interpretar à guitarra portuguesa o fado “O quarto”, numa cena com a atriz Emma Stone, num cenário de uma Lisboa imaginária, de tempo indefinido, mas onde não faltam azulejos, ruelas antigas e muitos pastéis de nata.