Está nomeado para 11 Óscares, incluindo Melhor Filme, Realização, Atriz, Ator secundário e Argumento Adaptado... e poderá ser visto em casa alguns dias após a cerimónia de 10 de março em Los Angeles.

O Disney+ anunciou esta quinta-feira que "Pobres Criaturas" ficará disponível no seu serviço a partir de 14 de março.

Sinal das transformações após a pandemia, o lançamento acontece 50 dias após a chegada aos cinemas nacionais do filme de Yorgos Lanthimos com Emma Stone, Mark Ruffalo e Willen Dafoe, mas cerca de 13 semanas depois da estreia na América do Norte.

Com sabor nacional, 'cortesia' de criação de uma Lisboa de fantasia e a presença dos pastéis de nata e um fado de Carminho, o filme continua entre os cinco mais vistos no grande ecrã, com um total de 127 mil espetadores até 6 de março.

"A história incrível e fantástica evolução de Bella Baxter, uma jovem trazida de volta à vida pelo brilhante e pouco ortodoxo cientista, Dr. Godwin Baxter. Sob a proteção de Baxter, Bella está ansiosa para aprender. Faminta pelo mundo que a rodeia, Bella foge com Duncan Wedderburn, um advogado astuto e pervertido, numa aventura turbulenta pelos continentes. Livre dos preconceitos da sua época, Bella cresce firme no seu propósito de defender a igualdade e a libertação", destaca a sinopse.

