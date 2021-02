Construída em 1910 em Perryopolis, um subúrbio de Pittsburgh, a casa tem três andares e 215 metros quadrados de espaço.

O interior basicamente mantém-se o mesmo do thriller psicológico de Jonathan Demme, filme que venceu cinco Óscares.

A casa de quatro quartos foi vendida há cinco anos por cerca de 195 mil dólares mas Chris Rowan, um designer de produção do filme, comprou-a recentemente por 290 mil.

Rowan planeia transformar a famosa casa assombrada num destino turístico, alugando quartos aos visitantes, disse o seu representante à AFP.

A casa de Buffalo Bill

As pessoas poderão conhecer a casa, incluindo o porão onde Jame Gumb, mais conhecido como Buffalo Bill, tranca as mulheres que rapta e onde cenas do filme foram filmadas em 1991.

O novo proprietário, especialista em decorar sets de filmagem, quer recriar a brutal oficina de Buffalo Bill e uma réplica do poço onde ele deixava as suas vítimas.

A corretora imobiliária Eileen Allan, que confirmou à AFP que a casa foi vendida a Chris Rowan, partilhou no YouTube um vídeo com uma visita guiada pelo local.