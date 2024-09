Charlie Hunnam vai ser o protagonista do próximo capítulo de "Monstros".

Depois de Jeffrey Dahmer e dos irmãos Lyle e Erik Menendez, arranca já em outubro a produção da terceira temporada da série antológica criada por Ryan Murphy e Ian Brennan para a Netflix, dedicada ao doentio Ed Gein (1906-1984).

O ator britânico de 44 anos, conhecido pelas séries "Queer as Folk" (1999–2000) e "Sons of Anarchy” (2008-2014), e filmes como "Batalha do Pacífico" (2013) e "Rei Artur" (2017), vai ser um dos mais emblemáticos assassinos em série norte-americanos, que além de exumar cadáveres, ficou famoso por fazer roupas com a pele das suas próprias vítimas: confessou a morte de duas mulheres, mas é suspeito de ter sido responsável por mais sete vítimas entre 1947 e 1957.

Os seus 'feitos' já inspiraram Hollywood para as personagens de Norman Bates em “Psico” (1960), de Alfred Hitchcock, o Leatherface de "Massacre no Texas" (1974), de Tobe Hooper, de tal impacto que tiveram várias sequelas, e o Buffalo Bill de "O Silêncio dos Inocentes" (1991), de Jonathan Demme.

Com dez episódios, "Monstro: a História de Jeffrey Dahmer", com Evan Peters como protagonista, estreou em setembro de 2022 e continua a ser a quarta série original mais vista de sempre na Netflix, seja qual for o idioma.

Na quinta-feira estreou "Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez", uma temporada com nove episódios centrada na história de Lyle (Nicholas Alexander Chavez) e Erik Menendez (Cooper Koch), os dois irmãos condenados em 1996 pelo assassinato dos pais, José e Kitty Menendez (Javier Bardem e Chloë Sevigny).