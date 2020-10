Sam Heughan e Priyanka Chopra (agora com Jonas no nome após o casamento com o ator e cantor Nick Jonas) vão ser um novo par romântico no cinema. E Celine Dion vai dar uma ajuda.

A diva da música vai entrar como atriz a fazer de si mesmo com as estrelas das séries "Outlander" e "Quantico" no drama romântico "Text For You" ["Mensagem para Ti", em tradução literal], confirmou a publicação especializada Deadline.

Na realização de "Text For You" estará Jim Strouse, que assinou em 2007 um muito elogiado filme chamado "A Vida sem Grace" com John Cusack.

Esta será a versão americana de um grande sucesso do cinema alemão de 2016, "SMS Fur Dich", baseado num livro de Sofie Cramer.

Nesse filme, a história andava à volta de Clara, uma ilustradora de livros infantis, que perdia o noivo num trágico acidente de automóvel e para se manter próxima da sua memória, começava a escrever pequenas mensagens como se fizessem parte de um diário e a enviá-las para o seu antigo número de telemóvel, sem saber que este foi reatribuído a Mark, um jornalista que vive na mesma cidade e cuja longa relação com a namorada entrou num beco sem saída.

Inevitalmente, os dois acabam por se conhecer, mas sem Clara saber que é Mark que recebe as suas mensagens.

Pelo meio, uma cantora famosa vai ajudá-los a ter a coragem de dar uma nova oportunidade ao amor: no filme alemão, era uma personagem ficcional chamada Henriette Boot, mas no filme americano a música e a inspiração serão a sério com a vencedora de cinco prémios Grammy.