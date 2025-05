A primeira semifinal do Festival Eurovisão da Canção, que decorreu esta terça-feira, 13 de maio, contou com uma homenagem especial a Céline Dion, que venceu a edição de 1988 do concurso, em representação da Suíça.

Depois de ser exibida uma mensagem gravada em vídeo pela artista, a portuguesa Iolanda, o lituano Silvester Belt, a ucraniana Jerry Heil e a grega Marina Satti juntaram-se a uma orquestra para recordar o tema "Ne Partez Pas Sans Moi".

"Nada me faria mais feliz do que estar convosco", disse Céline Dion. "A Suíça terá para sempre um lugar especial no meu coração. É o país que acreditou em mim e me deu a oportunidade de fazer parte de algo tão extraordinário", frisou.

Veja o vídeo:

Veja aqui o vídeo completo.

A realização de duas semifinais, para apurar os países em competição na final, aconteceu pela primeira vez em 2008 e, desde então, Portugal já tinha falhado cinco vezes a passagem: em 2011, 2012, 2014, 2015 e 2019.