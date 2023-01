O projeto decorre de uma candidatura apresentada pela Câmara de Idanha-a-Nova à medida Redes Culturais e Transição Digital, do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que coloca o CCR entre os poucos equipamentos culturais contemplados com o valor máximo do apoio.

“Conseguimos captar este financiamento a 100% para equipar o CCR com mais meios e melhores condições, porque felizmente temos uma boa reputação e um trabalho com provas dadas a nível nacional e internacional”, explicou o presidente deste município do distrito de Castelo Branco, Armindo Jacinto.

Neste âmbito, o município vai receber um financiamento de 150 mil euros, 100% a fundo perdido, para dotar o CCR com equipamento de projeção digital de cinema e de vídeo, imagem e tecnologia.

Esta medida do PRR tem como objetivo modernizar a infraestrutura tecnológica dos equipamentos culturais públicos e promover a respetiva transição digital.

O CCR assume um papel preponderante na programação cultural do município de Idanha-a-Nova.

O espaço estende-se por cerca de 2.800 metros quadrados e compreende várias salas de exposição, um auditório com cerca de 260 lugares e espaços polivalentes e de trabalho, distribuídos em torno de um grande jardim interior.

A completar este conjunto, no exterior, encontra-se o anfiteatro com capacidade para cerca de mil lugares.

Ao longo de 20 anos de atividade, tem apresentado um leque diversificado de produções, quer na componente das artes do espetáculo, quer na vertente museológica.