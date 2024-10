O canal Lifetime vai estrear um filme de Natal parcialmente inspirado na história de amor entre Taylor Swift e Travis Kelce. "Christmas in the Spotlight", protagonizado por Jessica Lord, Laith Wallschleger, Jeannie Mai e Haley Kalil, chega ao canal a 23 de novembro.

Oficialmente, o canal não pode dizer que a história do filme é baseada no romance da cantora norte-americana, mas as semelhanças são evidentes: "Christmas in the Spotlight" centra-se num estrela pop chamada Bowyn (Jessica Lord), que não encontrou o 'Mr. Right' (referência indireta à canção "Mr. Perfectly Fine") até conhecer um jogador da NFL (Laith Wallschleger) nos bastidores de um dos seus concertos.

No filme, tal como aconteceu entre Taylor Swift e Travis Kelce, o atleta confessa publicamente que está apaixonado pela artista e, pouco tempo depois, começam a namorar.

"A cada dia que passam juntos, os seus sentimentos tornam-se mais fortes... mas será que pode resistir sob os holofotes, especialmente quando ambos têm agendas tão preenchidas? Com as pessoas a questionarem se os seus sentimentos um pelo outro são reais ou apenas uma encenação, a pressão aumenta por parte da imprensa, dos paparazzi, dos seus fãs e até da família", resume a sinopse.

A primeira imagem do filme foi revelada esta terça-feira, dia 15 de outubro, nas redes sociais e rapidamente se tornou viral entre os fãs de Taylor Swift. Já o trailer de "Christmas in the Spotlight" deverá ser lançado nas próximas semanas.