Os 'swifties' estão à espera da regravação de "Reputation" e do álbum de estreia de Taylor Swift, mas a artista poderá estar a preparar outras surpresas. Esta segunda-feira, dia 13 de janeiro, no "The Pat McAfee Show", Travis Kelce, o namorado da cantora norte-americana, revelou algumas pistas.

"Digamos que estás a jantar e, de repente, surgem ideias criativas (...) E a pessoa incrível com quem estás, que provavelmente será um dos maiores ícones da história da música… tu inspiras-a sempre?", perguntou McAfee. "Estou aqui para ver até onde pode ir", respondeu o atleta norte-americano.

O autor do podcast sugeriu que Taylor Swift poderia criar um álbum inspirado "num bom rapaz". "Talvez haja algumas [canções]", respondeu Travis Kelce, acrescentando que não pode "dizer muito". "Ouço música em todo o lado", rematou.

Taylor Swift editou o seu último álbum, "The Tortured Poets Department", em abril de 2024.