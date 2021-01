A Warner poderá perder a parceria com Christopher Nilan, um dos seus realizadores mais importantes.

A relação entre o estúdio e o cineasta tem quase 20 anos e é uma das mais duradoiras e de maior sucesso em Hollywood, envolvendo "Insomnia" (2002), a trilogia "O Cavaleiro das Trevas" (2005-2012), "O Terceiro Passo" (2006), "Inception - A Origem" (2010), "Interstellar" (2014), "Dunkirk" (2017) e "Tenet" (2020), este último o único "blockbuster" de Hollywood lançado nos cinemas no verão de 2020 durante a pandemia.

Mas isto terá mudado após a Warner anunciar que iria lançar todos os seus filmes de 2021 no mesmo dia nos cinemas e na plataforma de streaming HBO Max (para já, só nos EUA, mas que chega à Europa no segundo semestre), repetindo a estratégia de "Mulher-Maravilha 1984".

Uma breve passagem num artigo sobre como a pandemia e o "streaming" mudaram todas as regras em Hollywood, o jornal Wall Street Journal avança que fontes familiarizadas com o tema dizem que "é improvável que regresse ao estúdio com o seu próximo projeto, em parte porque estava desiludido com a estratégia de distribuição híbrida do estúdio para 2021".

Em dezembro , Nolan foi um dos fortes críticos da decisão da Warner.

"Alguns dos maiores realizadores e estrelas mais importantes foram deitar-se na noite anterior a pensar que estavam a trabalhar para o maior estúdio e acordaram a descobrir que trabalham para o pior serviço de streaming", disse em comunicado enviado ao The Hollywood Reporter.

"A Warner Bros. tinha uma máquina incrível para distribuir o trabalho de um cineasta em todo o lado, tanto nos cinemas como em casa, e está a desmantelá-la. Nem sequer se apercebe do que está a perder", sublinhou.

Entre as estreias da Warner Bros. previstas para 2021 contam-se a nova versão de “Dune”, que revisita o filme realizado em 1984 por David Lynch e o romance de Frank Herbert, o quarto filme da saga “Matrix”, “Godzilla vs. Kong”, “The Suicide Squad”, que conta com a portuguesa Daniela Melchior no elenco, e a sequela de “Space Jam”, entre outros.

Estão ainda o musical de Lin-Manuel Miranda "In the Heights", a prequela de "Os Sopranos" intitulada "The Many Saints of Newark", mais um filme da saga "The Conjuring", o "thriller" com Denzel Washington "As Pequenas Coisas", a animação "Tom & Jerry" e uma nova adaptação do videojogo "Mortal Kombat".

O estúdio garante que este modelo híbrido não será aplicado aos seus filmes a partir de 2022.