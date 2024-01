O ano apenas começou e já foi oficializado um dos acordos mais importantes de Hollywood.

Tom Cruise assinou um novo contrato para criar e produzir filmes destinados ao grande ecrã com o estúdio Warner Bros., foi anunciado na quarta-feira.

O acordo com aquele que permanece uma das grandes estrelas de Hollywood contempla tantos produções originais como títulos com potencial para lançar franquias, indicou o estúdio em comunicado.

No que é descrito como uma nova “parceria estratégica”, a estrela e a sua produtora terão direito a escritórios na sede da Warner Bros. Discovery em Burbank.

O acordo não é exclusivo e nem sequer de "direito a primeira escolha", o que significa que nada impede Cruise de continuar a fazer filmes para os estúdios rivais, como "Missão Impossível" ou "Top Gun" para a Paramount, ou o projeto em preparação para a Universal com o realizador Doug Liman que fará dele "o primeiro civil a fazer uma caminhada no espaço” fora da Estação Espacial Internacional.

No entanto, a expectativa é que Cruise possa gerar e participar no tipo de projetos que se tornem sucessos de bilheteira a nível global e melhorar o balanço financeiro do estúdio. Foi na Warner que o ator teve o primeiro sucesso comercial com "Negócio Arriscado" em 1983, mas o último trabalho foi "No Limite do Amanhã" (2013), cuja sequela é falada com insistência há vários anos.

O acordo também está a ser descrito pelos analistas como uma jogada triunfal de Michael De Luca e Pamela Abdy, produtores e presidentes-executivos para a divisão de cinema da Warner Bros..

A dupla tem apostado na revigorização do estúdio, estabelecendo pontes com os grandes talentos depois dos danos provocados pela liderança anterior com a decisão estratégica de lançar todos os filmes de 2021 em simultâneo nos cinemas e na HBO Max (responsável por Christopher Nolan bater com a porta ao fim de duas décadas e fazer "Oppenheimer" na Universal).

O comunicado de ambos destaca isso: “Estamos entusiasmados por trabalhar com o Tom, uma lenda absoluta na indústria cinematográfica. A nossa visão, desde o primeiro dia, tem sido reconstruir este estúdio icónico à altura dos seus dias de glória e, de facto, quando nos sentámos pela primeira vez com [o líder da Warner Bros. Discovery] David Zaslav para falar sobre integrar a equipa da Warner Bros. Discovery, ele disse-nos: 'Estamos na missão de trazer de volta a Warner Bros. - temos os melhores recursos, a propriedade intelectual para contar histórias e talento na indústria - e precisamos trazer o Tom Cruise de volta à Warner Bros!' Hoje, isso torna-se realidade e estamos um passo mais perto de alcançar a nossa ambição. Não poderíamos estar mais entusiasmados por receber o Tom de volta à Warner Bros. e esperamos trazer mais do seu génio à vida no ecrã nos próximos anos”.

Por sua vez, o visado nos elogios disse ter "grande respeito e admiração pelo David, Pam, Mike e toda a equipa da Warner Bros. Discovery e o seu empenho com o cinema, os fãs de cinema e a experiência do grande ecrã. Estou ansioso para fazermos grandes filmes juntos”.