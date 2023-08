Alguns dos filmes mais marcantes na carreira de Jackie Chan estão disponíveis em versão restauradas a partir desta quinta-feira na plataforma Filmin.

Atualmente com 69 anos, a lenda do cinema de ação e artes marciais de Hong Kong já entrou em mais de 100 filmes ao longo da sua carreira e a maioria deles a partir da década de 1980 como protagonista.

São desse período os seis filmes que ficam disponíveis na Filmin, num grande acontecimento para o verão em streaming: "Wheels on Meals" ("Pancadaria Chinesa") e "Dragons Forever" juntam-se às sagas "Police Story" ("O Incorruptível"), "Police Story II" ("O Incorruptível Contra-Ataca", também conhecido como "História de Polícia 2"), "Project A" e "Project A II".

Os "Police Story" (1985 e 1988) e "Project A" (1983 e 1987) são realizados pelo próprio ator, enquanto "Wheels on Meals" (1983), marcado por uma espetacular luta de Chan com Benny Urquidez, e "Dragons Forever" (1988) são de Sammo Hung, outra lenda do cinema de ação de Hong Kong à frente a atrás das câmaras, com o segundo correalizado por Corey Yuen, também uma referência do género, e é o último que juntou como atores o famoso trio formado por Chan, Hung e ainda Yuen Biao.

Todos os filmes são considerados marcos do género e cimentaram a fama de Jackie Chan, que se lançaria pouco depois numa bem sucedida carreira internacional.