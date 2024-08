O ator chinês nascido em Hong Kong e especialista em artes marciais Jackie Chan conduzirá na quarta-feira a chama paralímpica em Paris, anunciou o Comité de Organização dos Jogos no domingo.

Jackie Chan assumirá às 17h27, horário local (16h27 de Lisboa), na rua Vieille du Temple, em Paris, poucas horas antes da cerimónia de abertura dos Jogos Paralímpicos, às 17h (horário de Lisboa), que ocorrerá entre a Champs-Élysées e a Place de la Concorde.

A tocha paralímpica chegou no domingo à França através do túnel submarino do Canal da Mancha, transportada por Emmanuelle Assmann, medalhista na esgrima em cadeira de rodas, e foi recebida na chegada pela ministra francesa do Desporto e dos Jogos, Amélie Oudéa-Castéra, confirmou a France-Presse.

A chama foi acesa em Stoke Mandeville (Grã-Bretanha), berço histórico dos Jogos Paralímpicos.