Corey Yuen, referência do cinema de artes marciais, morreu em 2022 aos 71 anos. A notícia foi divulgada esta semana à Variety pela Federação de Cineastas de Hong Kong, dois anos depois da morte.

Vítima de complicações da COVID-19, o artista de Hong Kong não teve o falecimento anunciado na altura a pedido da família, justifica a organização.

Distinguindo-se numa primeira fase como ator, Corey Yuen tornou-se realizador, produtor e coordenador de duplos com uma carreira iniciada nos anos 1970 e que manteve atividade regular até à década passada.

Correio de Risco (2002, 2005, 2008) Jason Statham em "Correio de Risco"

Amigo de estrelas como Jackie Chan, Sammo Hung e Yuen Biao, com os quais estudou artes dramáticas em Hong Kong, ajudou a contar a história do cinema de artes marciais em largas dezenas de filmes. Mas também teve um percurso no mercado norte-americano a partir dos anos 1990.

O seu currículo inclui vários filmes protagonizados por Jet Li, como "A Lenda do Dragão Vermelho" (1994), do qual foi correalizador. Antes, contracenou em várias ocasiões com Jackie Chan, em "O Dragão Invencível Ataca" (1982), "A Primeira Missão" (1985) ou "Thunderbolt" (1995), e dirigiu-o na comédia de ação "Os Três Dragões" (1988).

Também dirigiu Jean-Claude Van Damme em "Rendição Incondicional" (1986) e Jason Statham em "Correio de Risco" (2002), um dos seus filmes mais populares. Outros títulos emblemáticos, de "Arma Mortífera 4" (1988) a "X-Men" (2000), tiveram as sequências de ação a seu cargo.