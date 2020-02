O realizador e montador Paulo Carneiro, presente no programa de talentos do festival de cinema de Berlim, confessa que, apesar de Portugal dar margem aos novos profissionais para evoluir, dificulta o processo de financiamento.

“Dá espaço para crescer, mas é complicado. É complicado fazer-se cinema em Portugal, é muito complicado ter-se financiamento enquanto jovem […] Também me causa alguma dificuldade sair do meu país, apesar de já o ter feito. Vou esperar, vamos ver como corre este ano, é uma luta”, confessou à agência Lusa Paulo Carneiro, acrescentando que tem refletido sobre a possibilidade de sair do país.

Ainda assim, reconhece que o cinema português é “bastante diversificado e livre”.

“Até hoje tenho sempre feito aquilo que quis, filmado da maneira que quis e seguido as histórias que me interessavam, mas não tenho tido grandes compromissos, sempre trabalhei sem financiamento”, acrescentou.

O realizador de “Bostofrio”, a sua primeira longa-metragem, estreada em novembro nos cinemas, foi um dos 255 escolhidos para integrar o programa “Berlinale Talents 2020”, a par de outros dois portugueses, a designer de som Joana Niza Braga e o realizador e argumentista José Magro.