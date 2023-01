O Cinema S. Jorge apresenta novas datas do Cinema Medo, que combina a exibição de uma curta-metragem de terror inédita com uma experiência imersiva. Cinema Medo vai contar com seis novas datas, nos dias 19, 20, 21, 26, 27 e 28 de janeiro, com sessões às 20h00, 21h00, 22h00 e 23h00.

Criada por Michel Simeão e coproduzida pelo Teatro Reflexo/Projecto Casa Assombrada e a EGEAC, a produção promete levar o público "a zonas interditas e labirínticas - espaços nunca antes visitados: escadarias e corredores, catacumbas, caves, camarins e até uma sala de cinema secreta do Cinema São Jorge".

"As personagens do filme rompem a tela e vão-se materializando à medida que o público percorre as entranhas do Cinema", adianta o comunicado.

Para o autor Michel Simeão, "voltar ao Cinema São Jorge é um privilégio": "Sentimos que uma das nossas maiores aprendizagens ocorreu neste histórico e emblemático edifício impresso no DNA cultural da cidade de Lisboa. O Cinema Medo deu-nos a oportunidade de começar a dar os primeiros passos naquele que foi o nosso primeiro conceito de jogo combinado com teatro e cinema. Tive a oportunidade de criar uma experiência sem precedentes, envolvendo uma equipa com mais de 30 pessoas, dando a conhecer ao público uma narrativa que assenta numa dança fúnebre entre o Grotesco e o Sinistro".

"Nesta viagem à mente de uma atriz demente, os espectadores entram num limbo situado nas entranhas do Cinema São Jorge, que raramente são visitadas", remata.

Durante a experiência, o público "estará lado-a-lado com as personagens grotescas que povoam esta narrativa". Simultaneamente, os espectadores serão jogadores e vão competir entre si para ganhar uma visita à sala secreta onde alegadamente a Censura cortava filmes e onde o próprio Salazar poderá ter visto filmes discretamente.

O elenco é composto por novo atores - Michel Simeão, Rita Ruaz, Luísa Fidalgo, Inês Melo, Joana Sapinho, Marco Augusto, Miguel Sousa, Miguel Mateus e Ricardo Denzel.