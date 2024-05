O Teatro Reflexo e o Projecto Casa Assombrada apresentam uma nova experiência de terror imersivo em Portugal, da autoria de Michel Simeão.

"A Seita estreia um novo formato de terror psicológico, intrigante e profundo, que promete despertar os demónios que habitam no nosso íntimo. O verdadeiro inferno, evocado numa experiência inquietante, ergue-se na centenária e reputada Escola Profissional Agrícola D. Dinis - Paiã, em Lisboa, a partir de 10 de maio", destaca o comunicado.

O elenco é composto por Francisco Beatriz, Marco Augusto, Margarida Moreira, Maria Camões, Marta Neto, Michel Simeão, Miguel Mateus, Mónica Pedroto, Ricardo Denzel e Rita Ruaz.

"A inovação passa por dar protagonismo à linguagem oral e cinematográfica, ao texto, às personagens e à interpretação dos atores. As personagens conversam entre si e com o público, provocando-o emocionalmente com perguntas que requerem respostas urgentes e, sobretudo, honestas. A beleza está no grotesco que nos é atirado à cara e que empurra o espetador para fora da sua zona de conforto", sublinha o autor Michel Simeão.