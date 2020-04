Em nota de imprensa, o diretor, José Manuel Costa, explica que a Cinemateca decidiu abrir "uma nova frente de contacto com o seu público", através da página oficial da instituição, reforçando a presença de conteúdos de obras cinematográficas e relacionados com a história do cinema.

"Num período em que, para o bem de todos e de cada um, devemos manter-nos nas nossas casas, esta é a nossa forma de levar um pouco mais do que somos e do que fazemos aos que nos procuram", afirma José Manuel Costa.

O diretor esclarece que este reforço da vertente digital da Cinemateca "é uma vontade complementar, que não preenche a lacuna gerada pelo silêncio das salas, que é no fundo a da plena experiência do cinema".

Esta "nova frente de contacto" com os espectadores é uma resposta da Cinemateca ao encerramento de todas as salas de cinema, tanto da rede comercial como da exibição independente, por causa do estado de emergência declarado para conter a pandemia do novo coronavírus.