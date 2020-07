Numa edição que se recupera uma conversa em Cannes com Mel Gibson, este shot de cinema aposta em "Zé Pedro Rock'N Roll", de Diogo Varela Silva, mais uma aposta do cinema português nesta altura do reencontro com as salas.

Rui Pedro Tendinha vai até ao céu com "Um Amigo Extraordinário", com Tom Hanks, já no MEO videoclube.