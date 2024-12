Isabel Ruth vai ser homenageada pela carreira nos prémios Cinetendinha, anunciou a organização.

Sucedendo a nomes como Joaquim de Almeida, Victor Norte, Inês de Medeiros e Virgílio Castelo, o prémio à mítica atriz de "Verdes Anos" e que recentemente se lançou na música fará parte da gala dedicada ao cinema português, que se realizará no dia 25 de janeiro.

A iniciativa do programa Cinetendinha da SIC Radical insere-se na Algarve Film Week com o apoio da Loulé Film Office e decorrerá pelo quinto ano consecutivo no Cineteatro Louletano, com o crítico e jornalista Rui Pedro Tendinha como anfitrião.

A cerimónia dos Cinetendinha promete descontração total, com nomes como Sílvia Rizzo, Fernando Alvim, Bárbara Guimarães e Ricardo Pereira a entregarem as claquetes Cinetendinha nas categorias de melhor filme nacional e internacional, ator e atriz nacional, e revelação nacional.

Sara Badalo, atualmente cantora do projeto Legendary Tigerman, será a convidada musical para apresentar novos temas do disco de estreia.

Cumprindo outra tradição, serão vistas durante a cerimónia as primeiras imagens de filmes portugueses que estarão em destaque nas salas ao longo do próximo ano.

Os prémios Cinetendinha são votados pela chamada "Academia Cinetendinha", que integra críticos, atores, produtores, realizadores, programadores e outros e profissionais ligados ao setor.

A festa do cinema pode ser vista no SAPO Mag a partir de 26 de janeiro e uns dias depois na SIC Radical.