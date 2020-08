Numa semana em que estreia "Golpe de Sol", o Cinetendinha mostra a sua satisfação pelo filme de Vicente Alves do Ó e recorda Elizabeth Debicki durante as entrevistas promocionais de "O Grande Gatsby", em Cap D'Antibes. Mas o prato forte é "O Farol", com Robert Pattinson e Willem Dafoe, sensação do cinema americano indie já no MEO Videoclube.