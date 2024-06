Bill Skarsgård já aterrorizou os espectadores de cinema como Pennywise, mas nada se compara com um dos vampiros mais famosos de sempre.

O ator sueco de 33 anos é o novo Nosferatu e o novo filme de Robert Egger não precisa de mais apresentação para o título, ainda que o primeiro trailer revelado seja dominado mais pelo espírito da personagem e esconda a sua aparência.

Uma reimaginação do clássico do cinema mudo alemão e do Expressionismo alemão de 1922 é a proposta do realizador norte-americano, uma das grandes referências do atual cinema de terror graças a filmes como "A Bruxa" (2015) e "O Farol", que chegou a um público mais vasto com o relativo sucesso de "O Homem do Norte" (2002).

"Um conto gótico de obsessão entre uma jovem assombrada e o aterrorizante vampiro apaixonado por ela, causando um horror incalculável no seu rasto”, é o resumo oficial.

O elenco impressiona: Lily-Rose Depp como a jovem assombrada, Nicholas Hoult como o seu marido e ainda Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin e Willem Dafoe.

"Nosferatu" deverá chegar aos cinemas portugueses a 2 de janeiro de 2025.

TRAILER LEGENDADO.